Oggi sarà disponibile agli abbonati Netflix uno dei titoli più attesi di sempre, La Casa di Carta. La sua quinta stagione sarà visibile al pubblico nei suoi primi cinque episodi. Tuttavia qualcosa sembra non aver funzionato completamente. Troppa aspettativa? Forse, ma La Casa di Carta 5 sembra aver lasciato un po’ di delusione nei fan di questa serie TV Netflix. Tranquilli non si tratta di uno spoiler. Ci limiteremo ad aggiornarvi su alcuni feedback dei primi episodi.

La Casa di Carta 5: ora che ci siamo forse qualcosa non è andato come doveva

Tutti non vedevano l’ora che questo giorno arrivasse. Oggi, 3 settembre 2021 finalmente sono disponibili i primi cinque episodi de La Casa di Carta 5. Come ormai sapete, si tratta del volume 1. Infatti, i restanti ultimi episodi, che sono poi 5, saranno disponibili solo dal 3 dicembre e decreteranno il finale di stagione con il volume 2.

Purtroppo però sembra che, secondo la critica, la fine sia già arrivata per La Casa di Carta. I primi due episodi non stanno convincendo chi, non si sa come e perché, li ha già visti. Banca di Spagna dove il caos regna sovrano, tenda della polizia dove si cerca disperatamente un modo per finire la banda e il bunker del professore, scoperto e in pericolo.

Sembra essersi persa la logica delle sorprese e intrapresa la via dell’azione che, secondo alcuni, serve per riscaldare la minestra e riempire buchi ormai vuoti e senza invettiva. Il secondo episodio de La Casa di Carta 5 sembra proprio essere questo, una lunga serie di proiettili e sparatorie con esplosioni per far passare il tempo prima che finisca tutto e per sempre.

Resta comunque il fatto che La Casa di Carta 5 sarà un esplosivo addensato di azione e adrenalina che terrà incollati tutti agli schermi. Non vediamo l’ora di conoscere cosa succederà al Professore, che fine faranno i membri della banda e come l’esercito li metterà alle strette. E poi, Lisbona farà il doppio gioco mettendo al primo posto la famiglia, oppure resterà leale al suo amato e alla sua squadra?