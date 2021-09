Instagram è down in diverse parti d’Italia e del mondo. Come segnalato da numerosi utenti, l’applicazione e il sito web per visualizzare feed e storie non sono temporaneamente accessibili.

Un disservizio che potrebbe risolversi a breve come anche durare più a lungo: la piattaforma e in generale l’universo Facebook non sono nuovi a malfunzionamenti di diversa entità.

Intanto gli utenti continuano a far presente il disservizio sui social, sperando di attirare l’attenzione degli sviluppatori e porre rimedio il prima possibile alla criticità in corso.

Instagram down, impossibile aggiornare feed e storie da app e browser: ecco il messaggio di errore

La piattaforma appare irraggiungibile sia attraverso l’applicazione Instagram sia tramite il browser web, per chi non avesse l’app e navigasse invece tramite il proprio motore di ricerca. I server risultano irraggiungibili ed è comparso un messaggio di errore per gli utenti.

Questo per quanto riguarda l’app:

Questo invece è ciò che compare lato browser:

Le segnalazioni piovono anche su Downdetector, la piattaforma che rileva i malfunzionamenti dei diversi operatori e dei servizi, inclusi i social network, e che ha come fulcro i feedback degli utenti.

Nel giro di appena mezz’ora sono arrivate oltre 4300 segnalazioni sulle problematiche che stanno colpendo il social network più usato durante l’estate.

Al momento non vi sono dichiarazioni circa l’entità del problema e in quanto tempo verrà risolto. Dai profili ufficiali sui diversi social network non è ancora pervenuta alcuna dichiarazione, che potrebbe arrivare nelle prossime ore se il disagio dovesse persistere senza alcuna risoluzione immediata.

Nel frattempo si possono ancora utilizzare Facebook e Whatsapp, che non sembrano essere state colpite da alcun malfunzionamento.