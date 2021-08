Bluesky è il nuovo progetto di Twitter in collaborazione con Jay Graber. La signora Graber, che ha lavorato per Zcash, una criptovaluta creata dalla Electric Coin Company, ha condiviso la notizia su Twitter. “Sono entusiasta di annunciare che guiderò Bluesky, un’iniziativa pensata da Twitter per decentralizzare i social media“.

Il progetto Bluesky, nato nel 2019, stando a quanto affermato dal CEO di Twitter, ora si muoverà più velocemente con la signora Graber alla guida. L’obiettivo è creare uno standard aperto e decentralizzato per i social media che le piattaforme, incluso Twitter, possano adottare. Il progetto mira a creare un protocollo standard. Se comunemente utilizzato da piattaforme come Facebook, Twitter e Reddit, può consentire la visualizzazione dei post degli utenti attraverso qualsiasi interfaccia creata dagli sviluppatori che utilizzano lo stesso protocollo, secondo Dorsey.

Questo protocollo potrebbe migliorare la “conversazione online”. I post non sarebbero vincolati alla rete su cui sono condivisi. Una piattaforma aperta decentralizzata “non di proprietà di alcuna singola società” avrebbe un impatto anche sulla moderazione dei contenuti. Inoltre, consente a diverse organizzazioni che condividono i contenuti degli utenti di creare le proprie regole e algoritmi.

Gli sforzi per decentralizzare i social network potrebbero “cambiare strutturalmente l’equilibrio di potere a favore degli utenti. Quest’ultimi avranno la possibilità di cambiare facilmente i servizi e controllare la propria identità e i propri dati”. “Nell’ultimo anno, ho lavorato a stretto contatto con un gruppo di pensatori e costruttori dell’ecosistema sociale decentralizzato. Abbiamo pubblicato una revisione a gennaio e il mio prossimo passo sarà assumere personale per il team di Bluesky”, spiega Graber. “Non vedo l’ora di collaborare con Twitter e altre società mentre intraprendiamo questo viaggio. Non accadrà dall’oggi al domani, ma condivideremo tutti i risultati ottenuti”.