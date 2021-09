L’operatore virtuale Kena Mobile vuole convincere alcuni suoi ex clienti a tornare. Per questo motivo ha da poco lanciato una nuova promozione winback tramite una campagna SMS denominata Kena 7,99 Promo che include un grande quantitativo di giga per navigare a meno di 10 euro.

Torna con Kena Mobile con la Kena 7,99 Promo con 70 GB al mese

Come già accennato, il noto operatore virtuale di TIM ha deciso di tentare alcuni suoi ex clienti con una nuova promozione. Quest’ultima, in particolare, si chiama Kena 7,99 Promo ed offre ben 70 GB di traffico dati al mese con connettività 4G (con velocità fino a 30 mbps sia in download sia in upload). Oltre a questo, sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati.

Per poterla attivare, gli utenti dovranno necessariamente ricevere l’SMS winback inviato dall’operatore virtuale Kena Mobile. Su quest’ultimo, in particolare, è riportato il seguente messaggio: “Passa in Kena! Per te 70GB (4,5GB in EU), MIN/SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Vai su https://kena.ly/offerta-pin o nei nostri punti vendita con il codice **************** entro il 30 Settembre 2021. Per info chiama il 181”.

A differenza delle altre promo, per attivare Kena 7,99 Promo sarà necessario inserire un codice pin fornito da Kena Mobile all’interno del messaggio. Si dovrà inserire o comunicare questo codice sul sito web dell’operatore oppure presso i negozi fisici autorizzati entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2021. Vi ricordiamo inoltre che per questa promo non sono previsti né costo di attivazione né costo per la scheda SIM.