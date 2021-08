Il mondo degli aspirapolvere wireless si sta facendo ogni giorno più ricco, con l’obiettivo di cercare di raggiungere i top di gamma, i modelli più richiesti e desiderati, quali sono i prodotti di casa Dyson. Oggi vi raccontiamo la nostra esperienza con l’Eufy HomeVac S11, in vendita direttamente su Amazon a circa 299 euro (ma spesso in promozione con codice sconto).

Estetica e design

All’interno della confezione troviamo un buonissimo quantitativo di accessori, atti ad incrementare notevolmente le possibilità di utilizzo. In particolare possiamo godere della staffa di supporto per il montaggio a parete, un tubo morbido completamente estensibile, la spazzola con setole a 45°, da utilizzare per mobili, la spazzola principale con le setole rotanti e LED inclusi, la spazzola a tubo per gli angoli o per raccogliere le briciole e la mini spazzola motorizzata per tappeti.

Il meccanismo a scatto, che ci permette di collegare i vari accessori, tra cui appunto il motore ed il tubo principale, è saldo ed affidabile, nonchè di facile utilizzo (non richiede uno sforzo eccessivo). I materiali utilizzati appaiono essere di buona qualità generale, sono resistenti, tranne qualche piccolo scricchiolio qua e là, e non danno l’idea di rompersi da un momento all’altro.

L’impugnatura è la classica a pistola, con grilletto per avviare/interrompere la pulizia, è abbastanza maneggevole, non è troppo pesante (raggiunge solo 1,5 kg), diventando quindi ideale anche per il pubblico femminile. L’unica nota negativa riguarda la necessità di mantenere la pressione sul pulsante per tutto il tempo, avremmo sicuramente preferito una soluzione differente.

Il grilletto viene solamente utilizzato per l’avvio dell’aspirazione, in quanto la modifica del livello, o potenza, viene gestito sfruttando il pulsante fisico posizionato nella parte superiore del dispositivo.

Prestazioni d’uso

Nell’utilizzo quotidiano la Eufy HomeVac S11 dimostra di essere decisamente performante, le prestazioni sono superiori alle più rosee aspettative, grazie ad una potenza massima di 120AW, e tre livelli regolabili nelle modalità indicate poco sopra. Abbiamo fortemente sentito la mancanza di un display che indicasse quale fosse il livello attivo, l’unica nota negativa da segnalare.

Bellissima è la spazzola rotante con LED integrati, una “manna dal cielo” nel momento in cui vogliamo pulire sotto i divani o i letti, o comunque in aree non particolarmente illuminate. La presenza di due piccole ruote alle spalle della stessa, facilita notevolmente i movimenti, infatti non sarà complicato trascinarla sul pavimento o spostarla anche su mattonelle relativamente ruvide.

Il serbatoio, posizionato nella parte anteriore, può essere rimosso mediante la pressione di un pulsante, la sua capienza è sufficiente per la pulizia di ambienti anche di 90 metri quadrati per un’intera settimana. La potenza massima raggiungibile è in linea con gli altri prodotti dello stesso tipo, anche di fascia particolarmente elevata.

Da non trascurare la presenza del filtro HEPA ad alta efficienza, utilissimo per eliminare fino al 99,97% dei batteri, ideale anche per persone allergiche o con problemi legati alla polvere.

La batteria è forse uno degli ultimi lati negativi, sebbene in confezione siano presenti due unità, l’autonomia complessiva non è soddisfacente. Alla massima potenza si pulirà per 8 minuti, per passare a 25 minuti circa in modalità standard e 45 minuti in ECO. Va detto che il tutto risulta essere in linea con la concorrenza, ma forse si poteva fare di più.

Eufy HomeVac S11: conclusioni

In conclusione Eufy HomeVac S11 può davvero essere considerato un valido rivale dei più quotati Dyson, sopratutto per potenza di aspirazione, maneggevolezza ed insieme di accessori. I lati negativi riguardano più che altro i materiali costruttivi, lontani dall’essere premium, una autonomia non pienamente soddisfacente ed una gestione della pulsantistica complessivamente da rivedere.