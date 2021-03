Dyson: attenti alla truffa dell'aspirapolvere, non vi regaleranno nulla

L’azienda Dyson Ltd progetta e produce da sempre elettrodomestici come aspirapolveri, ventilatori, termoventilatori, purificatori, asciugacapelli, asciugamani elettrici e lampade LED. Essa vende in oltre 70 paesi e conta più di 12.000 dipendenti a livello globale. Proprio per via della sua fama, in molti la sfruttano come esca per le prede meno informate. Il mondo delle truffe è piuttosto vasto e coinvolge in particolar modo le aziende più conosciute. Tra i tanti esempi vi è quello dell’aspirapolvere a 2 euro. Ma ne esistono tanti altri, come quello relativo all’anniversario di Amazon giunto alcune settimane fa in rete. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Dyson: la risposta ufficiale su Facebook dopo la truffa dell’aspirapolvere a 2 euro

Come scoprire se si tratta di una truffa? Molto semplice. Tenete nella mente queste parole: nessuno (o quasi) offre oggetti tanto preziosi ad un costo così basso. Dunque controllate sempre i canali ufficiali dell’azienda nota al grande pubblico, in modo da verificare se si tratta di una truffa o della verità. Nel caso di Dyson, ad esempio, l’azienda ha riportato sulla sua pagina Facebook un commento che conferma la frode:

“Ti confermiamo che Dyson è attivamente impegnata nel combattere prodotti contraffatti e truffe https:/www.dyson.it/informazioni-su-dyson/apparecchi-contraffatti. Raccomandiamo di prestare attenzione a siti e pagine che offrono offerte troppo vantaggiose per apparire reali. Il nostro sito ufficiale è www.dyson.it Se lo desiderassi, potremmo assisterti nell’acquisto, avresti così la certezza di non incorrere in spiacevoli sorprese. Ti ringraziamo per la segnalazione e ti auguriamo una splendida giornata!“.