Xiaomi ha annunciato un nuovo evento globale che molto sarà dedicato al lancio di alcuni nuovi device. L’appuntamento è fissato per il 15 settembre ma l’azienda non ha comunicato quali saranno i protagonisti della conferenza.

Con un post su Twitter, il brand cinese invita tutti gli utenti a prepararsi ad alcune sorprese. Il cinguettio conferma che “sarà un momento eccitante per tutti i fan“. Tuttavia, non vengono forniti ulteriori dettagli, aumentando il mistero.

Considerando le recenti indiscrezioni, possiamo provare ad immaginare quali saranno i device in questione. I dispositivi più chiacchierati del produttore sono la famiglia Mi Pad 5 e lo smartphone Mi 11T in versione global.

Xiaomi si sta preparando ad un evento esclusivo dedicato al lancio di nuovi device

We promise this will be an exciting moment for all of you!



Save the date, don't miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu — Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021

Nei giorni scorsi, era emersa l’indiscrezione che Xiaomi stesse pianificando il debutto della serie di tablet Mi Pad 5 in Europa. La fonte indicava proprio settembre come possibile mese previsto per il lancio.

Con la conferma ufficiale da parte di Xiaomi di un nuovo evento, sembra sempre più certa questa possibilità. Tuttavia, anche la presentazione di Mi 11T è attesa per settembre. Entrando più nello specifico, alcune fonti indicavano il 23 settembre come possibile data.

Probabilmente, per evitare di realizzare troppi eventi ravvicinati, il produttore potrebbe aver accorpato il lancio delle due famiglie di prodotti. Infatti, smartphone tablet non rischiano di sovrapporsi come usabilità, anzi potrebbero integrarsi per migliorare la vita degli utenti. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire quali sorprese Xiaomi ha in serbo per tutti i propri utenti.