Lenovo sta lavorando alla realizzazione di un nuovo tablet. Il dispositivo in questione prenderà il nome Tab P12 Pro e in questi giorni è al centro di nuove indiscrezioni. Il device è stato avvistato all’interno della Google Play Console che ne ha svelato l’esistenza e in seguito ha ottenuto la certificazione dalla FCC.

Grazie alla FCC possiamo scoprire quali sono le caratteristiche principali del Lenovo Tab P12 Pro. Il tablet è caratterizzato dal numero di modello TB-Q706F e avrà dimensioni di 286×185mm.

La certificazione ottenuta dall’ente americano inoltre conferma che il tablet supporterà il Wi-Fi Dual Band e l’NFC. Per quanto riguarda il SoC, il produttore ha scelto di equipaggiare il chipset Qualcomm Snapdragon 855 affiancato ad 8GB di memoria RAM. Il sistema operativo nativo per il device sarà Android 11.

Lenovo Tab P12 Pro sarà il nuovo tablet di fascia alta realizzato dal produttore

Considerando le scelte recenti di Lenovo, il nuovo Tab P12 Pro potrebbe essere una versione ribrandizzata di Xiaoxin Pad Pro 2021. In questo caso, possiamo aspettarci un display OLED da 11,5 pollici dotato di una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel con refresh rate a 90Hz.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una doppia fotocamera posteriore da 13MP e 5MP. Anche all’anteriore potrebbe essere presente una doppia camera, con un sensore da 8MP per le foto e una fotocamera ad infrarossi da 8MP per abilitare lo sblocco con il viso.

Non mancheranno i quattro speaker per l’audio stereo Dolby Atmos, una porta USB Type-C 3.1 e un sensore per le impronte digitali montato sulla cornice laterale. La batteria potrebbe avere una capacità da 8600mAh con supporto alla ricarica rapida a 20W. Al momento non si conosce il periodo di lancio previsto.