Per tutti i videogiocatori accaniti è finalmente disponibile una bella sorpresa. Il colosso giapponese Sony ha infatti deciso di proporre ad un prezzo super scontato l’abbonamento annuale di 12 mesi al servizio PlayStation Plus.

PlayStation Plus: abbonamento di 12 mesi disponibile in super sconto a 29,99 euro

PlayStation Plus è il servizio offerto da Sony che permette agli abbonati di accedere a diverse cose sulle ultime console PS4 e PS5, tra le quali ben 24 giochi annuali gratis all’anno, il multiplayer online e tanti sconti sui titoli presenti sullo store.

Come già accennato, nel corso delle ultime ore il colosso giapponese Sony ha deciso di offrire questo servizio con un super sconto. In particolare, l’abbonamento annuale di 12 mesi a PlayStation Plus sarà disponibile fino al prossimo 30 agosto ad un prezzo scontato di 29,99 euro. Questa iniziativa, tuttavia, è rivolta esclusivamente a tutti gli utenti che non possiedono l’abbonamento o a chi è ormai scaduto. Gli utenti che lo hanno già attivo, quindi, non potranno usufruire di questo sconto.

Per questo mese, gli abbonati al servizio potranno inoltre accedere ai videogiochi Hunter’s Arena Legends, Tennis World Tour 2 e Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville. Vi ricordiamo infine che, come riportato da Sony, “PlayStation Plus è un abbonamento che prevede pagamenti periodici di €59,99 addebitati automaticamente ogni anno. Se il tuo portafoglio non dispone di fondi sufficienti, la quota di abbonamento verrà prelevata automaticamente dal metodo di pagamento predefinito. L’abbonamento continua finché non viene annullato. Puoi annullare l’operazione in qualunque momento. Una volta annullata, la prova scadrà alla fine del periodo per il quale hai già pagato. In questo modo, non sarà più addebitato il costo dell’abbonamento; tuttavia, non sarà possibile ricevere un rimborso dei pagamenti già effettuati.”