Samsung lancerà il successore della sua ultima serie di punta tra pochi mesi. Secondo recenti rapporti, il Samsung Galaxy S22 Ultra, il modello di punta della serie, non avrà alcun aggiornamento importante. Ci sono rapporti secondo cui potrebbe includere le specifiche della fotocamera del Galaxy S21 Ultra. Ciò significa che la fotocamera principale del Samsung Galaxy S22 Ultra sarà ancora da 108 MP.

Inoltre, il dispositivo avrà una camera periscopio da 10 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera selfie da 10 MP. Con più rapporti che confermano questa situazione, sembra che la speculazione potrebbe essere vera.

Samsung Galaxy S22: la serie arriverá tra qualche mese

Tuttavia, il Samsung Galaxy S22 e il Galaxy S22+ verranno forniti con alcuni aggiornamenti rispetto alla generazione precedente. Questi smartphone saranno dotati di una fotocamera principale da 50 MP. Avranno anche un sensore super grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Pertanto, questi smartphone verranno forniti con una tripla configurazione della fotocamera posteriore.

Come al solito, la serie Samsung Galaxy S22 sarà una delle prime serie a utilizzare il processore di punta di prossima generazione di Qualcomm, lo Snapdragon 898. Questo chip si basa su un processo a 4 nm e c’è un’attesa molto alta per questo processore. Naturalmente, Samsung utilizzerà ancora il proprio chip Exynos in alcuni mercati, integrando al suo interno una GPU firmata AMD.

Rapporti precedenti mostrano che la serie Galaxy S22 presenterá tre modelli di dimensioni uguali alla generazione precedente. La versione standard utilizzerà un display da 6,06 pollici, il Galaxy S22+ avrà uno schermo da 6,55 pollici mentre il Samsung Galaxy S22 Ultra utilizzerà un display da 6,81 pollici. Tutti gli schermi supporteranno un’alta frequenza di aggiornamento da 120Hz.

Nel reparto fotocamera, i rapporti finora affermano che il Galaxy S22/S22+ utilizzerà una fotocamera principale da 50 MP 1/1,55 ​​, un ultra grandangolare da 12 MP, un sensore da 12 MP con zoom ottico 3X. Tuttavia, il Samsung Galaxy S22 Ultra utilizzerà una fotocamera principale da 108 MP, un sensore ottico variabile 3X da 12 MP ultra grandangolare da 12 MP e un sensore ottico variabile da 12 MP 10X.