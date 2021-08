Nei giorni scorsi è emersa la notizia che Rockstar Games stia lavorando su un nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Purtroppo però non si tratta di GTA VI che tutti i fan chiedono a gran voce ma della GTA Remastered Trilogy.

Il nuovo titolo includerà le versioni remake di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas. I titoli sono attualmente in fase di sviluppo presso lo studio Ruffian Games, rinominato Rockstar Dundee.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, la GTA Remastered Trilogy sarebbe dovuta arrivare sugli scaffali ad ottobre. Infatti, proprio in quel mese cade il ventesimo anniversario dall’uscita di GTA III e Rockstar Games aveva annunciato grandi sorprese per festeggiare questa ricorrenza.

Rockstar Games potrebbe rinviare il lancio della GTA Remastered Trilogy

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di Tom Henderson, sembra che i piani di Rockstar Games siano cambiati. Con un post su Twitter, il leaker ha annunciato che la GTA Remastered Trilogy potrebbe avere una data di lancio diversa da quella emersa precedentemente.

Infatti, il leaker ha indicato che il periodo di lancio non è corretto e che il titolo potrebbe arrivare ufficialmente nel 2022. Il motivo del ritardo nella produzione è legato alla pandemia che ha rallentato i lavori.

Rockstar Games ha stimato di lanciare la GTA Remastered Trilogy prima sulle console, inclusa Nintendo Switch, e in seguito su PC. Probabilmente i tre titoli rimasterizzati arriveranno anche su mobile ma non si hanno ancora conferme ufficiali. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente emergeranno nel corso dei prossimi giorni.