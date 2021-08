Un nuovo budget phone a marchio Vivo è stato da poco presentato ufficialmente per il mercato indiano. In particolare, si tratta del nuovo Vivo Y21, il quale dispone di una grande batteria con una capienza di 5000 mAh e di un prezzo di circa 180 euro al cambio. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

Vivo presenta ufficialmente per il mercato indiano il nuovo budget phone Vivo Y21: ecco le caratteristiche

Il noto produttore cinese Vivo ha svelato in India in queste ultime ore un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Il nuovo Vivo Y21, in particolare, si caratterizza per un design e un aspetto estetico piuttosto classici. Sul fronte è presente ad esempio un display con un notch a goccia centrale a forma di V, mentre sul posteriore troviamo collocate due fotocamere in una piccola zona quadrata.

Vivo Y21 – specifiche tecniche

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+

Processore MediaTek Helio P35

Tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Dual camera posteriore con sensori da 13 e 2 (macro) megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente FunTouch OS 11.1

Altro: Jack audio da 3.5 mm per le cuffie, sensore biometrico laterale per lo sblocco

Colorazioni: Midnight Blue e Diamond Glow

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y21, come già detto in precedenza, sarà disponibile all’acquisto in India ad un prezzo di circa 180 euro al cambio attuale.