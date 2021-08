Introdotto a marzo, Pokemon Unite ha finalmente una data di uscita definitiva. Dopo aver anticipato l’uscita di settembre del suo MOBA, The Pokemon Company ha confermato oggi che Pokemon Unite verrà lanciato per Android e iOS il 22 settembre.

È in corso una campagna di pre-registrazione, quindi se accedi alla versione mobile di Pokemon Unite entro il 31 ottobre 2021, puoi ricevere oggetti di gioco per celebrare il lancio mobile. Secondo gli sviluppatori, gli oggetti assegnati si baseranno sul numero totale di giocatori che si pre-registrano per la versione mobile di Pokemon Unite.

Pokemon Unite: tutto pronto per fine settembre

Se un milione di persone si preregistra a Pokemon Unite, riceveranno tutti 1000 biglietti Aeos quando il gioco verrà lanciato il mese prossimo, mentre due milioni di pre-registrazioni significano che riceveranno una licenza Pikachu Unite. Ultimo ma non meno importante, cinque milioni di pre-registrati daranno ai giocatori una fantastica skin, il Festival Style: Pikachu Holowear.

In Pokemon Unite, i giocatori devono allearsi per battaglie a squadre 5 contro 5 e cercare di segnare il maggior numero di punti entro il tempo assegnato. L’obiettivo è sconfiggere i Pokemon selvaggi, salire di livello, far evolvere i propri Pokemon e cercare di impedire alla squadra avversaria di segnare punti.

Pokemon Unite presenterà il cross-play al momento del lancio, il che significa che i giocatori di Android o iOS possono sfidare gli altri a giocare su Nintendo Switch. I progressi tra le due versioni del gioco possono essere sincronizzati tramite l’account Nintendo o il Pokemon Trainer Club. Se vuoi preordinare il gioco free-to-play, recati su App Store o Play Store e cerca Pokemon Unite.