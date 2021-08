Gli sconti attivati da Bennet raggiungono addirittura il 50%, garantendo ai vari consumatori la possibilità di mettere le mani su incredibili prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone, spendendo veramente meno del previsto o di quanto si sarebbe mai potuto pensare.

La campagna promozionale attuale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso alcuni punti vendita sul territorio nazionale, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Il Tasso Zero è il comune dominatore delle varie promozioni, con le quali gli utenti si ritrovano a poter godere della rateizzazione senza interessi, a patto che spendano almeno 199 euro, indipendentemente da ciò che sceglieranno.

Bennet: quanti sconti per tutti gli utenti

Bennet sa come invogliare i consumatori italiani all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per l’occasione ha infatti lanciato uno sconto importante sull’Apple iPhone 11, uno smartphone di primissimo livello, sebbene non sia più così recente, data la commercializzazione da più di un anno ormai. Il prezzo è comunque da non trascurare, basteranno 499 euro per il suo acquisto, con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato.

Nell’eventualità in cui, invece, si fosse disposti a spendere cifre inferiori, il consiglio è di optare tra Samsung Galaxy A02 e Xiaomi Redmi Note 9, due smartphone complessivamente interessanti, i cui prezzi sono sempre inferiori ai 159 euro. Non mancano offerte legate ad altre categorie merceologiche ugualmente allettanti, se volete conoscere gli sconti nel dettaglio, consigliamo di aprire quanto prima le pagine sottostanti.