Bennet vuole cercare di superare Esselunga, ritenuta una delle rivali più temute tra i supermercati che si occupano di tecnologia, e per questo motivo ha recentemente lanciato un volantino molto azzeccato in termini di offerte e di prezzi complessivi.

La soluzione che andremo a raccontarvi direttamente nel nostro articolo è da considerarsi attiva solamente presso i negozi fisici, ricordiamo infatti che, come al solito, gli acquisti non possono essere effettuati sul sito ufficiale di Bennet o da altre parti in Italia. E’ presente anche il Tasso Zero, nel caso in cui vogliate rateizzare il pagamento, potrete presentare domanda al superamento di una spesa di 199 euro.

Bennet: questi sono i nuovi sconti da non perdere

Il volantino Bennet ha in serbo tantissime occasioni molto speciali per gli utenti, tra queste spicca chiaramente lo sconto applicato sull’incredibile Apple iPhone 11, oggi finalmente raggiungibile con un esborso finale di soli 499 euro. Una cifra ridottissima se confrontata con la qualità generale dello smartphone, sebbene sia importante ricordare essere in commercio da quasi 2 anni ormai.

Tutti gli utenti che invece vorranno spendere meno di 159 euro, potranno affidarsi ad un paio di prodotti veramente allettanti, stiamo parlando di Samsung Galaxy A02 e Xiaomi redmi Note 9, due modelli di fascia bassa, caratterizzati da specifiche molto interessanti, se confrontate ovviamente con la richiesta finale stessa.

Il volantino bennet lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, in modo da conoscerlo da vicino prima di decidere se procedere all’acquisto.