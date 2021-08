Una nuova profezia che secondo molti credenti potrebbe avverarsi nei prossimi anni. In Matteo 24:22, questa profezia descrive le condizioni del mondo prima della seconda venuta di Gesu.

Il messaggio principale che Cristo ha portato nella bibba secondo la profezia riguardava il Regno di Dio che verrà. Questo è e’ stato descritto nella profezia secondo “il vangelo” di Marco 1:14. Vangelo significa “buona notizia“. Mentre alcune delle profezie riguardanti gli eventi prima dell’istituzione del Regno possono sembrare negative, dovremmo sempre tenere a mente che il fulcro della profezia biblica è la buona notizia del prossimo Regno di Dio.

Matteo 24:22 ci mostra che se Gesù Cristo non interviene negli affari mondiali, la razza umana sarà di fronte all’estinzione. È fondamentale notare che l’umanità ha la capacità di auto-annientamento solo da poco più di 50 anni, da quando sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica hanno sviluppato e accumulato bombe all’idrogeno e il mondo ha dovuto imparare a convivere con la possibilita’ “di una distruzione di massa perenne”.

Cosa succedera’ secondo la profezia

A quel tempo c’erano solo tre potenze nucleari (l’altra era la Gran Bretagna). A metà degli anni ’60 Francia e Cina si erano unite al club nucleare. Oggi almeno otto nazioni hanno testate nucleari e il numero sembra destinato ad aumentare con una corsa agli armamenti nucleari in Medio Oriente.

Naturalmente, più potenze nucleari abbiamo nel mondo, più è probabile che qualcuno usi questa forza mortale per scopi di annientamento.

Sebbene l’attenzione internazionale sia stata focalizzata sui programmi nucleari della Corea del Nord e dell’Iran negli ultimi anni, poca attenzione è stata data alla possibilità che tutto o parte dell’arsenale nucleare del Pakistan cada nelle mani di islamisti radicali.

Durante la crisi in corso in Pakistan, i talebani e al-Qaeda ei loro simpatizzanti hanno costantemente guadagnato più potere, territorio e influenza, rendendo più probabile il terrorismo nucleare.

Nel frattempo, Russia e Cina stanno dimostrando con determinazione i loro muscoli militari, suscitando timori di un ritorno alle tensioni dell’era della Guerra Fredda.

La buona notizia in tutto questo è che i cristiani hanno la certezza che Gesù Cristo interverrà per salvare l’umanità dall’annientamento. Questa profezia non puo’ essere adempiuta fino a quando l’uomo non avesse avuto il potenziale per l’autoestinzione attraverso armi di distruzione di massa.