Durante la Monterey Car Week la casa automobilistica statunitense Shelby American ha presentato in veste ufficiale una nuova versione speciale del suo pick-up. Il veicolo in questione è il nuovo Shelby F-150 Super Snake, il quale riprende quanto fatto sul precedente Ford F-150 e si arricchisce con diverse novità tecnologiche e prestazionali. Vediamo brevemente le sue peculiarità.

Shelby American presenta ufficialmente il nuovo pick-up Shelby F-150 Shper Snake

Shelby F-150 Super Snake è dunque il nuovo pick-up dell’azienda e si appresta a conquistare il suo pubblico di clienti degli USA con il suo design robusto e potente. Nello specifico, il cofano presenta delle nuove prese d’aria e, in generale, l’aspetto estetico è stato rivisto con un nuovo frontale. Sono poi presenti i cerchi in lega da 22 pollici, mentre gli ammortizzatori sono coilovers all’anteriore e regolabili sul posteriore. Anche all’interno troviamo alcuni piccoli ritocchi stilistici e tecnologici, come la presenza di piccoli dettagli realizzati in fibra di carbonio e i sedili rivestiti in pelle bicolore.

Dal punto di vista prestazionale, invece, il nuovo pick-up di Shelby American può contare a scelta su due tipologie di motori. Il primo è un motore V8 con una cilindrata da 5 litri ed ha una potenza di ben 786 CV ed è in grado di passare da 0 a 96 km/h in soli 3.5 secondi. Il secondo è invece un motore V8 aspirato con una potenza “leggermente inferiore” pari a 405 CV.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo pick-up Shelby F-150 Super Snake sarà distribuito sul mercato statunitense ad un prezzo rispettivamente di 90.790 dollari per la versione meno potente e a 98.690 dollari per la versione più potente.