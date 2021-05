Dopo la presentazione ufficiale del nuovo pick-up elettrico, ovvero Ford F-150 Lightning, la nota casa automobilistica statunitense ha ufficializzato sul mercato una nuova versione di quest’ultimo pensata appositamente per i lavoratori. Stiamo parlando, in particolare, del nuovo Ford F-150 Lightning Pro.

Ford F-150 Lightning Pro: il nuovo pick-up elettrico commerciale di Ford

Soltanto pochi giorni fa l’azienda statunitense aveva ufficializzato il suo nuovo pick-up elettrico ma ora, come già accennato, ha presentato una sua versione pensata per i lavoratori. Si tratta del nuovo Ford F-150 Lightning Pro e, a differenza della versione standard, dispone di un sistema di infotainment con display da 12 pollici (il display era da 15 pollici sul precedente modello) con un software pensato e progettato appositamente dall’azienda per i veicoli commerciali.

Oltre a questo, su questo veicolo vi è poi la presenza di numerose prese elettriche. Queste ultime possono risultare piuttosto utili in ambito lavorativo per caricare diversi dispositivi direttamente dal pick-up. Per quanto riguarda il resto, invece, non ci sono differenze di rilievo.

Come la versione standard, anche il nuovo Ford F-150 Lightning Pro sarà distribuito nelle due varianti “Standard-Range Battery” e “Extended-Range Battery” che permettono rispettivamente di avere una autonomia su strada di 370 km e 482 km. Sempre presente poi il doppio motore elettrico con trazione integrale e con una potenza rispettivamente da 318 kw e 420 kw in base alla versione prescelta.

Invariati infine i prezzi di questo nuovo veicolo commerciale a marchio Ford. La versione Standard-Range Battery avrà un costo di 39.947 dollari, mentre la versione Extended-Range Battery” avrà un costo di 49.947 dollari.