Netflix: preparatevi moralmente, queste serie tv non torneranno mai più

Netflix nell’ultimo periodo ha deciso di dare una bella spolverata tra i titoli del suo vasto elenco, cestinando un numero piuttosto ampio di vecchie serie tv (anche inaspettate). Nella lista non rivedremo:

Dad Stop Embarrassing Me!

Dopo esser stata per ben dieci giorni nella top 10 di Netflix, lo show è scomparso dall’elenco di Netflix.

#BlackAF

Stessa sorte l’ha avuta anche questa serie, che, per giunta, doveva essere rinnovata da Netflix per una stagione 2.

Grand Army

Il teen drama invece ha resistito per ben 21 giorni in top 10, dopodiché Netflix ha deciso di troncarne la visione.

Emily’s Wonder Lab

Nessuna pietà neppure per il live-action per bambini. Uscito ad agosto 2020 ha avuto vita più che breve.

Bonding

Sebbene la prima season fece innamorare tutti, il suo secondo capitolo non ha replicato il successo della season 1.

The Crew

The Crew è una serie multi-cam amatissima in Germania e Austria. Tuttavia ciò non è bastato per farle ottenere un rinnovo.

Netflix: le serie tv che ci hanno lasciati ultimamente

Cursed

Quando meno te lo aspetti, anche le serie tv possono riservare tristi risvolti.

Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy fin dall’inizio si è mostrato come il nuovo prodotto superhero da non perdere, peccato che alla fine non ha avuto il successo sperato dai suoi ideatori: flop assicurato.

Gli irregolari di Baker Street

Questa cancellazione è stata invece più che inaspettata. Lo show britannico basato sui testi di Conan Doyle, (autore di Sherlock Holmes) aveva ricevuto delle recensioni più che positive, ma a Maggio 2021 Netflix ha deciso di abolirla.

La lista delle serie tv cancellate prosegue. Tra queste troviamo anche: