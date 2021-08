Netflix: ecco alcune delle Serie TV cancellate in questo periodo

In questo momento, visto che le persone sono tendenzialmente più libere visto il periodo estivo, Netflix può rappresentare una vera risorsa. Si tratta infatti della piattaforma con contenuti in streaming più famosa al mondo, la quale permette di avere serie TV e film appartenenti a qualsiasi categoria.

Ci sono diverse produzioni che oggi rappresentano veri e propri punti focali per il pubblico, con successi impressionanti in ogni parte del mondo. Allo stesso tempo, come il giorno e la notte, c’è anche la parte oscura, ovvero quelle produzioni che vengono cancellate per carenza di visualizzazioni. In questo caso Netflix avrebbe eliminato dalla sua piattaforma tante serie e film, lasciando gli utenti appassionati senza parole. In basso trovate una parte delle serie eliminate.

Netflix: ecco alcune delle serie TV cancellate ufficialmente in queste ultime settimane

Netflix ha ufficializzato anche questa volta la rimozione di nuove serie TV dalla sua piattaforma. Il tutto è avvenuto proprio durante queste ultime settimane. Nel 2021 in particolare sono stati tanti i cambiamenti accorsi, i quali hanno visto cancellare tantissimi show. Tra questi ci sono anche Cursed ed Emily’s Wonder Lab.

A ruota, subito dietro, seguono anche The Crew e Bonding, serie che soprattutto nel primo caso hanno avuto tanto successo ma che Netflix non ha voluto rinnovare.Stessa sorte anche per Dad Stop Embarrassing Me!, nonostante sia stata per 10 giorni all’interno della TOP 10. Anche Jupiter’s Legacy è stato un vero e proprio flop che ha portato alla cancellazione dopo solo una stagione. Probabilmente avverranno altre cancellazioni, con alcuni show che lasceranno quindi gli utenti disperati.