A circa un mese dalla presentazione ufficiali di iPhone 13, i rumor riguardanti i prossimi dispositivi di Apple sono davvero tanti e si inizia ad avere un quadro generale.

Nonostante il design sarà praticamente invariato (se non per il notch più piccolo), le maggiori novità riguarderanno il comparto fotografico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 13: le novità riguarderanno soprattutto il comparto fotografico

Un recente report di Bloomberg, che si concentra su i modelli Pro e Pro Max, parla proprio delle funzioni attese per le fotocamere: la prima è quella della modalità Ritratto, ovvero quella che sfoca lo sfondo e tiene il soggetto in primo piano ben a fuoco, attiva anche durante la registrazione dei video e non più solo nelle foto.

Questa modalità inoltre dovrebbe utilizzare un algoritmo completamente nuovo e migliorato per scontornare il soggetto grazie all’utilizzo del sensore LiDAR. Seconda novità, che farà più felici i video maker professionisti, riguarda la possibilità di registrare video in formato ProRes, che permetterebbe di avere dei file video di altissima qualità e pronti per essere montati in Final Cut Pro.

Si parla poi di nuovi filtri nell’app Fotocamera, migliorati rispetto al passato e che, grazie all’intelligenza artificiali, produrranno foto migliori. Non vediamo l’ora del classico mese di settembre per scoprire con i nostri occhi i nuovi dispositivi, nel frattempo vi aggiorneremo su qualsiasi novità.