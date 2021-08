Netflix sta attualmente sponsorizzando un nuovo evento per La Casa De Papel, promuovendo un’esperienza immersiva che si svolgerà in 5 diverse città del mondo per il resto del 2021 e fino al 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’evento che coinciderà con l’uscita della stagione 5 parte 1 e 2 su Netflix.

Il colosso dello streaming si è già cimentato in altri eventi prima di questo: è successo già con Stranger Things agli Universal Studios di Hollywood. Ha anche fatto un sacco di marketing prima del lancio, ma La Casa De Papel: The Experience sembra essere su un livello diverso.

Diverse città ospiteranno l’evento, tra cui:

Parigi (da luglio a settembre 2021);

Londra (da novembre a dicembre 2021);

Miami, Florida (da ottobre a novembre 2021);

Città del Messico (da novembre a dicembre 2021);

New York (da dicembre a febbraio 2022);

Si prevede inoltre che alla fine toccherà anche a Milano, Lisbona, Los Angeles, Madrid, San Paolo, Singapore, Berlino e Roma.

Secondo il sito web principale, l’esperienza ti farà eseguire una rapina per “rubare il bottino“. Si dice che l’esperienza sia un’avventura di 60 minuti che ti permetterà di “vivere in prima persona scene ispirate alla serie di successo.” I biglietti costano circa 50 o 60 dollari a seconda della posizione geografica.

Secondo TimeOut, i produttori dell’evento hanno “promesso effetti visivi sorprendenti e colpi di scena inaspettati poiché non esistono due esperienze uguali: le tue interazioni con ciascuno dei personaggi determinano il tuo destino in questo viaggio in stile -scegli la tua avventura- “.

Potrai scegliere tra 4 nuovi personaggi da impersonificare

Il casting del progetto ci ha fornito ulteriori dettagli su quali nuovi personaggi verranno introdotti per l’esperienza interattiva nella sede di Miami.

Sono previsti inoltre quattro nuovi ruoli da ricoprire, tra cui:

Simone: La protagonista;

Reykjavik: i muscoli della banda;

Chicago: La talpa;

Shanghai: Il Capitano;