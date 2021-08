Gli sconti attivati da Unieuro sono veramente da pazzi, e si avvicinano ai minimi storici, garantendo al consumatore la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, con prezzi sempre più bassi ed economici.

Una delle prerogative delle varie campagne promozionali di Unieuro è la disponibilità sul territorio, anche in questo caso l’accesso è garantito pressoché ovunque in Italia, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo, con possibilità di acquisto anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che sceglieranno di ordinare dal divano di casa, inoltre, potranno affidarsi alla spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che l’ordine abbia superato il valore limite di 49 euro.

Unieuro: attenzione alle nuove offerte, sono speciali

Le nuove offerte Unieuro sono decisamente speciali, e puntano a far risparmiare moltissimo i tanti utenti che vorrebbero cercare di acquistare buoni smartphone, al giusto prezzo finale. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno dei migliori modelli del 2021, finalmente disponibile, nella sua variante da 128GB, ad un prezzo complessivamente accessibile, individuato in 779 euro.

Coloro che invece saranno disposti a spendere cifre decisamente inferiori rispetto alla suddetta, ad esempio restando entro i 500 euro, potranno decidere di mettere le mani su Samsung Galaxy A22, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto G50, Xiaomi Redmi Note 9T o Realme 8 Pro.

