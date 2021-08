Se hai deciso di cercare un metodo semplice e affidabile per racimolare un bel gruzzolo da mettere da parte, dovresti sapere che ci sono molte persone e societa’ che al giorno d’oggi pagano profumatamente nel caso tu abbia intenzione di vendere il tuo numero di telefono!

Stiamo parlando ovviamente di SIM Top Number, ovvero delle digitazioni che contengono al loro interno un numero particolarmente significativo (di solito vengono acquistati dai collezionisti per questioni personali) come un compleanno, una data specifica o anche solo per comodita’: vedi per esempio i numeri che hanno una serie di ripetizioni abbastanza lunga, tipo 333 333 333 3.

Nella maggior parte dei casi invece, troverai aziende predisposte all’acquisto di questi numeri. Questo perche’ acquistare un numero che ha molte digitazioni uguali, come quello appena descritto sopra, puo’ essere facile da ricordare, e quindi facilmente vendibile e appropriato in ambito economico.

Es: se sei un’azienda e devi scegliere un numero che rappresenta la tua assistenza clienti, non sarebbe meglio se quest ultimo avesse tutti i numeri uguali? Sarebbe facile da ricordare, e sia il business dell’azienda sia il cliente potrebbero trarne beneficio.\

Ma quali sono questi numeri e dove possono essere trovati?

Di consueto, queste SIM TOP Numbers (cosi’ chiamate in gergo) vengono acquistate all’asta o tramite acquisto normale su Ebay, ma esistono diversi siti che si occupano di questo tipo particolare di prodotto, che a quanto pare riesce a far arricchire molte persone.

Il motivo e’ che questi numeri, soprattutto i piu’ significativi e particolari possono arrivare a costare anche piu’ di 1000 euro, per delle cifre che in alcuni casi particolari sono arrivate anche a superare somme da capogiro: parliamo piu’ di 100000 euro.

Ma vediamo insieme quali sono gli esempi di numeri messi in vendita e il loro costo attuale sul mercato:

SIM TOP NUMBER 7 CIFRE 335 DECADE 8 NUMERO FACILE: EURO 285,00

SIM Top Number vip 34X444444X VODAFONE: EURO 700,00

SIM TOP NUMBER 388888yx8x windtre mai usato: euro 350,00

Sim Top Number vip 34X 0070000: euro 700,00

Questi sono solo alcuni dei numeri reperibili e venduti sulla piattaforma ebay, quindi se pensi che il tuo numero rientri in questa categoria, prova a venderlo anche tu!