Vi siete mai chiesti quanto potrebbe valere la vostra SIM mobile o il vostro numero di telefono personale?

Ci sono molte opportunità per gli utenti che decidono di mettere all’asta o vendere il proprio numero di telefono, ma per esser venduti ad una cifra che puo’ far guadagnare una bella somma di denaro, ci sono dei requisiti da dover rispettare. Scopriamo insieme cosa sono quindi i VIPNUMBERS, o numeri rari, e a quale mercato fanno riferimento.

Numeri rari: cosa sono e come riconoscerli

I numeri rari rientrano nella categoria delle cosiddette cifre speciali, ovvero riguardano tutte quelle SIM che contengono una numerazione particolare. In questo caso, parliamo di numeri che finiscono con: 77777777, 66666666, 5555555, 44444444 e cosi via.

Ma perche’ sono cosi importanti? La risposta e’ semplice: sono molto utilizzati in campo economico, e spesso molte società vanno a caccia di numeri del genere per facilitare il loro business. Ma anche i privati collezionisti ne vanno matti, e riuscirebbero a sborsare cifre esorbitanti pur di acquistare il numero perfetto.

Basta pensare che l’ultima vendita record su un famoso sito di aste che vende solo numeri premium, ha riscosso un utile pari a piu’ di 7500 euro. Sono cifre assurde se consideriamo che stiamo pagando per un semplice numero di telefono. Ma il discorso non si ferma all’utilità, perche’ come accennato prima ci sono anche molti collezionisti che potrebbero essere interessati all’acquisto.

Il motivo potrebbe essere personale, piu’ che pratico, quindi l’appassionato potrebbe arrivare e sborsare anche piu’ di 1000 euro solo perche’ all’interno della digitazione per esempio e’ presente una data per lui importante (esempio: 29071965).

In sintesi, il mercato di queste schede e’ piu’ florido che mai, e siti come Ebay o aste online continuano a proporre ogni giorno nuove sim rare da poter vendere a prezzi davvero esosi. Se sei quindi un possessore di una di queste schede fortunate, prova anche tu a metterle in vendita!