L’operatore virtuale di TIM aveva lanciato soltanto qualche giorno fa un’offerta davvero conveniente per mettere i bastoni tra le ruote alle rivali Iliad e PosteMobile. Secondo quanto è emerso poche ore fa, però, Kena Mobile ha deciso di attaccare anche Fastweb, proponendo anche per i clienti provenienti da questo operatore telefonico la promo Kena Flash 7,99.

Kena Mobile propone la promo Kena Flash 7,99 anche agli ex utenti di Fastweb

Lo scorso 2 agosto l’operatore virtuale di TIM aveva lanciato l’offerta Kena Flash 7,99 per tutti gli utenti provenienti principalmente da Iliad e PosteMobile. Come già accennato, però, a partire dallo scorso 5 agosto 2021 Kena Mobile ha deciso di estendere la promo in questione anche ad un’altra fetta di utenti. Si tratta, in particolare, degli utenti provenienti dall’operatore telefonico Fastweb e da altri operatori virtuali, ovvero Lycamobile, Professional Link, China Mobile, Telmekom, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU Mobile.

La promozione telefonica Kena Flash 7,99, nello specifico, permette agli utenti di usufruire di un grande quantitativo di giga per navigare in internet pari a ben 70 GB (con connettività 4G fino a 30 Mbps in upload e download). Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti anch’essi verso tutti i numeri.

Vi ricordiamo che gli utenti che decideranno di optare per questa offerta non dovranno pagare né il costo di attivazione né il costo della scheda SIM.