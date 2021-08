Anche per il mese di agosto 2021 i vari operatori telefonici e virtuali stanno proponendo diverse offerte per accaparrarsi una grossa fetta di utenti. Kena Mobile, in particolare, ha deciso di sfidare Iliad e PosteMobile proponendo l’offerta Kena 7,99 Flash.

Kena Mobile lancia la promo Kena 7,99 Flash contro Iliad e PosteMobile

L’operatore virtuale di TIM ha dunque deciso di sfidare direttamente alcuni competitors, ovvero Iliad e PosteMobile. Per tutti gli utenti provenienti da questi operatori, infatti, sarà possibile attivare l’offerta mobile nota come Kena 7,99 Flash.

Con quest’ultima, in particolare, gli utenti potranno sfruttare 70 GB di traffico dati per navigare in internet con connettività 4G (con velocità fino a 30 Mbps), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS senza limiti.

Come suggerito dal nome, il costo per avere questa offerta è pari a 7,99 euro. Oltre a questo, l’operatore Kena Mobile ha inoltre deciso di proporre il costo di attivazione e della scheda SIM a zero euro. Per il primo mese, gli utenti dovranno effettuare però necessariamente una ricarica da 10 euro.

L’offerta Kena 7,99 Flash, tuttavia, potrebbe subire dei variamenti nel tempo in quanto non è stata presentata dall’operatore virtuale come “per sempre”. Oltre a questo, una volta che verranno esauriti i giga di traffico dati, la navigazione sarà bloccata.

Vi ricordiamo, però, che al momento la rivale Iliad sta proponendo anch’essa numerose offerte ancora più interessanti e competitive. Tra queste, sono ad esempio disponibili Iliad Voce ad un costo mensile di 4,99 euro, Iliad Giga 40 a 6,99 euro, Iliad Giga 80 a 7,99 euro e Iliad Giga 120 a 9,99 euro.