Passa a WindTre da Iliad o da uno degli operatori virtuali indicati per ottenere ogni mese un’eccezionale quantità di Giga di traffico dati a un costo di soli 7,99 euro. Grazie alla nuova offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, i nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero ricevono infatti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati

WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital: come attivare l’offerta!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti provenienti da uno degli operatori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

L’attivazione non necessita di alcun costo iniziale, fatta eccezione per il costo necessario per acquistare la nuova SIM, che richiede un costo di 10,00 euro.

Il costo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

La spesa include nel prezzo anche i servizi extra offerti da WindTre, tra i quali: il servizio di navigazione hotspot, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato, il servizio di segreteria telefonica.

WindTre permette di ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale, che consente di gestire la SIM, monitorare lo stato della tariffa, verificare i consumi effettuati e ricaricare la SIM in qualsiasi momento senza correre rischi.