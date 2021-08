Windows 10 ha sofferto di un bug che ha influito sulle prestazioni dei giochi negli ultimi tempi. Dopo un paio di correzioni fallite, Microsoft ha finalmente lanciato quella che si spera sarà una soluzione definitiva, anche se ancora in fase di test.

La nuova patch KB5004296 è un aggiornamento in anteprima, quindi è attualmente facoltativo e potresti voler aspettare fino al mese prossimo quando la versione finale verrà distribuita come parte dell’aggiornamento cumulativo mensile di Microsoft per agosto. Detto questo, se sei un giocatore ed utilizzi Windows 10, potresti voler ottenere questa potenziale soluzione molto presto.

Windows 10: l’aggiornamento è disponibile per il download

In tal caso, dovrai cercare l’aggiornamento manualmente e controllare in Aggiornamenti di Windows (in Impostazioni), dove lo troverai contrassegnato come ‘aggiornamento di qualità opzionale’. È disponibile per le versioni interessate di Windows 10 che sono le ultime tre versioni (l’attuale 21H1, insieme alle 20H2 e 20H1 dell’anno scorso).

Il bug relativo ai giochi in questione può causare problemi di frame rate, quindi sostanzialmente interferisce con il gameplay fluido ed è piuttosto problematico per coloro che giocano abitualmente. Le note sulla patch KB5004296 affermano che l’aggiornamento: ‘Aggiorna un problema che impedisce alla modalità di gioco di funzionare come previsto. Ciò si traduce in frame rate inferiori e prestazioni ridotte durante il gioco.’

Ci sono anche un paio di altre correzioni per i giocatori, inclusa la cura per gli effetti sonori eccessivamente rumorosi prodotti quando si utilizza un controller di gioco e un ‘problema che impedisce ai servizi di gioco di aprire determinati giochi per gli utenti desktop’.