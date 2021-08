La Casa di Carta: affrettatevi, con questo trucchetto potrete assistere agli spoiler

Manca ancora un po’ all’arrivo della nuova stagione de La Casa di Carta, che (diversamente dagli altri anni) verrà pubblicata in più volumi. Questa volta però Netflix ha in mente un piano per aumentare la nostra sete di scoprire ogni dettaglio in merito. Sembra che la nota piattaforma abbia intenzione di mettere in piedi un’iniziativa succulenta per soddisfare i nostri palati, o almeno in parte. Di cosa si tratta?

La Casa di Carta: in cosa consiste l’iniziativa?

L’iniziativa appena annunciata consente ai fan de La Casa di Carta di prendere parte a una proiezione speciale della serie che si terrà il 2 e 3 settembre 2021. Ma non tutti potranno accedervi. Per partecipare si dovrà tentare di aggiudicarsi un posto alla proiezione speciale de La Casa di Carta 5, collegarsi al sito www.spoiler-confession.com e caricare un video (della durata massima di 15 secondi) in cui si rivela qual è il peggior spoiler fatto durante la propria esistenza.

Sul profilo ufficiale Instagram, Netflix ha scritto: “In una banda che si rispetti, la fiducia è sempre al primo posto. Seguite attentamente le istruzioni del Professore per partecipare a una proiezione speciale de La Casa di Carta parte 5 che si terrà il 2 e 3 settembre.”

Per chi non lo sapesse, la prime quattro stagioni de La Casa di Carta sono disponibili su Netflix mentre la quinta arriverà sul colosso dello streaming il 3 settembre con il Volume 1 e il 3 dicembre 2021 con il Volume 2.

Piccolo spoiler: nel cast rivedremo Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.