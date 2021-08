La Casa di Carta: i fan stanno impazzendo, arrivano grandi notizie sulla season 5

Sembra oltremodo sconvolta Lisbona quando, cercando un contatto con il Professore trova dall’altro capo della cornetta la voce della ex ispettrice Sierra rispondergli: “Ciao Lisbona“. Lo sguardo cade nel vuoto.

Poche le parole del Professore che prepara i suoi combattenti: “Questa potrebbe essere l’ultima volta che riesco a parlarvi“. E poi?

La polizia decide di chiamare i militari, ma solo quelli che o vincono o muoiono, e questo ci dice già tutto dello scontro a cui andrà incontro la banda. Soldati, bombe, inneschi per vincere la guerra, per salvare l’oro e i segreti del governo spagnolo. “Siamo alle corde, però non siamo ancora morti”, Lisbona sprona i compagni.

La forza della banda c’è: devono resistere senza mai arrendersi, ancora una volta, l’ultima, e ce la faranno? Una voce in sottofondo richiama alla loro essenza di ladri: combattenti per la libertà che devono essere disposti a pagare un prezzo per averla, resistendo sempre.