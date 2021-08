Il produttore cinese Lenovo sembra essere intenzionato ad ampliare la sua gamma di tablet. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato avvistato sul sito web Google Play Console il prossimo Lenovo P12 Pro. Vediamo brevemente le caratteristiche emerse.

Lenovo P12 Pro avvistato sul portale Google Play Console: ecco quanto è emerso

Non molte settimane fa il produttore cinese Lenovo aveva annunciato sul mercato diversi tablet, tra i quali Lenovo Yoga Tab 13 e Lenovo P11 Plus. Come già accennato, però, molto presto arriverà un altro dispositivo che si aggiungerà.

Sul sito web Google Play Console è stato infatti avvistato in queste ore il prossimo Lenovo P12 Pro. Quest’ultimo è stato registrato con il numero di modello TB-Q706F e, stando a quanto riportato, sarà alimentato da un processore Snapdragon appartenente alla serie 800. Molto probabile si tratterà pollici del SoC Snapdragon 855 o del SoC Snapdragon 860. A supportare il processore ci saranno comunque almeno 8 GB di memoria RAM, mentre la versione del software sarà Android 11.

Ci sono poche informazioni, invece, per quanto riguarda il display. Secondo Google Play Console, il prossimo Lenovo P12 Pro avrà un pannello con una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. Per il momento, però, non sappiamo se si tratterà di uno schermo IPS LCD o di uno schermo OLED.

Dal punto di vista estetico e del design, infine, non dovrebbero esserci novità di rilievo. Dall’immagine pubblicata sul sito è infatti visibile un ampio display con delle cornici abbastanza sottili. Per quanto riguarda i materiali, invece, sembra che il tablet sia stato realizzato in metallo.