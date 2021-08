La Casa di Carta: il TRAILER UFFICIALE è fuori! Ecco tutte le anticipazioni

Ricordate quando, mesi fa, non avevamo la più pallida idea di dove fosse finita la serie tv La Casa di Carta? Ebbene, siamo lontani da quel momento. È infatti giunto il trailer ufficiale della serie spagnola più attesa di tutti i tempi. Continuate a leggere per saperne di più.

La Casa di Carta: il trailer ufficiale e la sinossi

A poco meno di un mese (il 3 settembre 2021), è finalmente emersa la verità sulla nuova stagione de La Casa di Carta, che giungerà in più volumi sul colosso Netflix. Tenetevi forti perché resterete traumatizzati dal nuovo trailer.

“100 ore che sembrano 100 anni.” È quanto detto da Tokyo in merito al trailer ufficiale del primo volume de La Casa di Carta Parte 5. Il Professore svela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna.

“È uno dei momenti più incerti di sempre. La banda è alle strette e sembra che questa sia davvero la fine. Riusciranno a raccogliere le forze per combattere contro le probabilità… solo per un’altra volta? Dopotutto, loro sono la Resistenza.”, si legge.

Le premesse sembrano essere tutt’altro che positive. Ecco la sinossi de La Casa di Carta: “La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.”