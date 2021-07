Il dirigente di Apple, Craig Federighi, ha presentato iOS 15 quest’estate e la nuova versione arriverà entro la fine dell’anno. Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per iPhone, iPad e Mac pochi giorni dopo il lancio di macOS 10.15 e iOS/iPadOS 14.7.

Gli aggiornamenti non aggiungono nuove funzionalità, ma l’aggiornamento dell’iPhone risolve un bug. Per quanto riguarda macOS, non ci sono modifiche elencate oltre agli aggiornamenti di sicurezza. La scorsa settimana, Apple ha rilasciato aggiornamenti software per tutte le sue piattaforme, inclusi iOS 14.7, iPadOS 14.7 e macOS 10.15.

iOS: Apple si prepara per il lancio di iOS 15

Tra le altre cose, iOS 14.7 ha aggiunto il supporto per il nuovo accessorio MagSafe Battery Pack, ha introdotto una nuova funzionalità della famiglia di schede Apple multiutente e ha apportato diverse piccole modifiche al sistema operativo. Le versioni del software di Apple tendono a seguire uno schema comune. I numeri di primo livello come “iOS 13” sono versioni annuali che introducono una serie di nuove funzionalità o modifiche significative. Quindi, qualsiasi aggiornamento con un numero dopo un punto decimale (come iOS 14.7) aggiunge almeno una nuova funzionalità e una manciata di correzioni di bug.

Quando vedi un altro numero dopo un altro punto decimale, come in questo caso con iOS 14.7.1, di solito stai guardando un aggiornamento che prende di mira uno o due bug o vulnerabilità di sicurezza ma non aggiunge nuove funzionalità. Gli aggiornamenti software di follow-up di oggi sono disponibili per tutti i dispositivi supportati in questo momento e potete trovarli nelle impostazioni del vostro smartphone e laptop.