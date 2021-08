Risale a pochi giorni fa l’avvio della guerra ai leaker da parte di Apple, stanca di assistere passivamente all’emergere di continue indiscrezioni che svelano anticipatamente le presunte caratteristiche dei dispositivi in arrivo fornendo, in alcuni casi, informazioni errate che sviano i produttori di accessori e deludono le aspettative degli appassionati.

La mossa compiuta dal colosso di Cupertino sembra però non frenare l’attività condotta dai leaker. Infatti, nelle ultime ore è stata diffusa in rete una foto contenente i pannelli protettivi per il display di tre modelli di iPhone 13.

iPhone 13: le ultime notizie suppongono l’assenza del notch!

L’immagine, riportata da Tom’s Hardware, permette di percepire un dettaglio che sembra smentire quanto fino ad ora sostenuto dalle notizie riguardanti le specifiche tecniche e il design degli iPhone 13.

I pannelli mostrati, infatti, non presentano alcuna tacca destinata al notch, ciò lascia ipotizzare che, a differenza di quanto sostenuto dai vari leaker e da analisti come Ming-Chi Kuo, Apple non si limiterà a ridurre le dimensioni del notch. In sostanza il colosso potrebbe aver deciso di eliminare del tutto la tacca poco apprezzata dagli utenti dai suoi nuovi dispositivi in arrivo.

In realtà, ulteriori immagini confermano la presenza del notch pur dando modo di notare le modifiche apportate al design complessivo dei dispositivi. Gli iPhone 13 continueranno a presentare un evidente alloggiamento per la fotocamera frontale che, in futuro potrebbe trovare posto sotto il display grazie alla tecnologia inaugurata da ZTE e recentemente rinnovata con il lancio di Axon 30 5G.

E’ opportuno ribadire anche in questa occasione che soltanto il lancio ufficiale dei dispositivi potrà effettivamente offrire informazioni affidabili. Come affermato dalla stessa azienda nella lettera inviata a un leaker cinese per porre fine alle speculazioni, i cambiamenti potrebbero essere improvvisi e inaspettati.