Cartelle esattoriali: ci saranno nuove rate, quelle scadute non saranno saldate

Tanti utenti sono ancora in pensiero per quanto riguarda le cartelle esattoriali che sono state rinviate nel pagamento durante gli scorsi mesi per via della pandemia. Secondo quanto riportato e stando a quanto constatato dagli stessi utenti, dallo scorso 1 maggio le cartelle in arrivo con il fisco sono tornate in riscossione.

Stando alle info trapelate sul web mediante fonti ufficiali, si potrà chiedere una nuova rateizzazione entro il 31 dicembre 2021. Questo però solo nel momento in cui a farlo siano coloro che hanno visto già decadere i propri piani di dilazione in essere prima che cominciasse la crisi dovuta alla pandemia.

Cartelle esattoriali: per chi non lo sapesse la mangio il fisco è tornato a riscuoterle

Secondo QuiFinanza, le cartelle esattoriali in scadenza il prossimo 30 aprile vedrebbero il Fisco pronto a riscuotere. Dal 1 maggio però riprenderanno, sempre secondo il noto porta: