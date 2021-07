Vodafone cambia ancora una volta i listini delle sue tariffe. Anche in questa circostanza non ci sono buone notizie, specialmente per i vecchi abbonati. Il gestore inglese ha deciso di rimodulare i costi di una delle sue promozioni più iconiche ed apprezzate dal pubblico: la Special 50 Giga.

Vodafone, i rincari sulle tariffe Special 50 Giga sino a 2 euro al mese

La Special 50 Giga da mesi rappresenta la tariffa simbolo di Vodafone, specialmente per quegli utenti che effettuano il cambio di rete e la portabilità del numero da altro provider.

I costi della Special 50 Giga restano sempre molto bassi, ma per i vecchi abbonati c’è ora uno scatto di 2 euro al mese sul costo finale della tariffa. La promozione avrà un nuovo prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni per coloro che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro. Il prezzo è invece aggiornato a 8,99 euro per coloro che pagavano 6,99 euro.

Al netto di questi scatti sui listini dei prezzi, Vodafone ha deciso di non modifiche le soglie di consumo a disposizione del pubblico. Il ticket che compone la Special 50 Giga è quindi confermato in chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti verso chiunque e 50 Giga per navigare in rete con 4G.

L’avvenuto cambio di listino per i vecchi clienti fa da contraltare ad una notizia positiva per i nuovi clienti. Come previsto anche per altre operazioni, Gli utenti che sottoscriveranno ex novo una tariffa di Vodafone avranno la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi di abbonamento.