Si sente spesso parlare, in film apocalittici o Sci-Fi, di tempesta solare, un fenomeno spaziale che potrebbe gettare nel caos il nostro pianeta. Una tempesta solare è un disturbo temporaneo della magnetosfera causato dalle attività della nostra stella. Nello specifico durante una tempesta solare il sole procure delle emissioni molto potente dalla propria corna; queste emissioni si trasformano in vento solare che può entrare in contatto con il campo magnetico del nostro pianeta.

Le particelle che viaggiano con il vento solare possono essere molto dannose per l’uomo esattamente come le radiazioni nucleari. Fortunatamente però il nostro pianeta è protetto dalle tempeste solari sia dalla magnetosfera che dall’atmosfera. Ma cosa succederebbe se mancassero queste difese naturali a difesa del nostro pianeta?

Tempesta solare: ecco le conseguenze sul nostro pianeta

Nel caso in cui sia la magente sfera che l’atmosfera venissero superate da una tempesta solare le conseguenze per noi umani sarebbero davvero catastrofiche. Per fortuna comunque non ci sarebbe da temere per la salute, la distanza dal sole è troppa per avere delle conseguenze concrete.

Tuttavia il grande problema di una tempesta solare sarebbe il blackout che ne consegnerebbe. Qualsisia apparecchio elettrico infatti smetterebbe di funzionare per almeno 24 ore. Un aspetto che al di la dei disagi che sul momento chiunque può immaginare, mettere in pericolo, ad esempio, le persone attaccate ad una macchina che gli permette di sopravvivere. D’altro canto però un pericolo così grande corrisponde anche uno spettacolo incredibile. In questi casi infatti il nostro cielo sarebbe invaso dall’aurora boreale, uno spettacolo davvero incredibile.