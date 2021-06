Arriva la fine del mondo, sarebbe meglio non farsi trovare impreparati, anche quando si parla di automobili. Negli ultimi tempi, vista anche la piega presa dal nostro pianeta, tra pandemie, guerre e riscaldamento globale, la paura della fine del mondo è sempre più concreta. Per tutti coloro che non vogliono farsi trovare impreparati ecco allora che arrivano le automobili per la fine del mondo. Stiamo parlando del nuovo SUV Gurkha, un modello di automobile molto particolare che è datato di tutto l’occorrente per permettere la sopravvivenza, anche in caso di apocalisse; scopriamolo meglio.

Automobili: ecco Gurkha, il SUV anti apocalisse

A produrre questo gioiellino è Terradyne Armored Vehicles, da anni esperta del settore dei SUV corazzati. A certificare questo titolo una serie di test veramente incredibili; ma andiamo con ordine. Il veicolo risulta completamente corazzato, anche i vetri infatti sono in grado di resistere persino a dei colpi di arma da fuoco. Il motore di queste automobili, anche se sarebbe più corretto chiamarle carri armati, è un 6,7 litri V8 Turbodiesel dalla potenza di 400 CV.

Insomma che ci si trovi nel mezzo di un conflitto a fuoco e circondati da un orda di zombie questo SUV non dovrebbe avere alcuna difficoltà nel portarci in salvo. Se foste interessati a questo modello su internet è disponibile di seconda mano. Il prezzo però non è per nulla accessibile, si aggira introno ai 385 mila dollari. Una spesa importante certo, ma vorreste davvero stabilire un prezzo per aver garantita la salvezza quando arriverà davvero la fine del mondo?