Android: 17 applicazioni e giochi a pagamento ora gratis sul Play Store

Nella vita non si finisce mai di migliorare ed è proprio questo lo slogan che forse dovrebbe utilizzare una piattaforma come Android. Nonostante il fantastico robottino verde che da anni riscrive la storia della telefonia mobile sia il sistema operativo migliore e più utilizzato, sono sempre di più gli aggiornamenti che arrivano gradualmente.

Ad oggi non ci sono dubbi sul fatto che la maggior parte della popolazione mondiale sia provvista di uno smartphone messo in moto dal sistema di Google. I numeri parlano chiaro con circa 2 miliardi di persone che utilizzano Android almeno una volta al mese, con almeno 3 miliardi di dispositivi attivi. Questi numeri lasciano quindi immaginare la grande scalata del sistema operativo, il quale oggi batte anche Microsoft e il suo Windows. Al momento la sua arma migliore consiste nella versatilità, la quale viene messa in mostra soprattutto all’interno del Play Store. In questo caso gli utenti possono avere a disposizione un market ricolmo di titoli a pagamento e gratis, anche se oggi ci sono i saldi. Numerosi giochi e applicazioni saranno infatti gratuiti solo per oggi.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis è solo per un periodo di tempo limitato