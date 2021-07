Finalmente Nothing ha annunciato le ear (1), il primo prodotto dell’azienda fondata da Carl Pei. Le cuffie true wireless si configurano come un device estremamente performante grazie ad alcune soluzioni tecniche di altissimo livello.

La dedizione profusa da Nothing nella realizzazione delle ear (1) è trapelata con le varie informazioni uscite nel corso dei giorni ma finalmente possiamo scoprire le cuffie dal vivo. Il device è stato lanciato con il claim “Sound of Change” proprio per sottolineare la voglia di cambiamento nel settore.

Le Nothing ear (1) sono realizzate in collaborazione con teenage engineering™, azienda che opera nel settore audio ad altissimi livelli. Questa partnership tecnica garantisce una qualità audio elevatissima.

Nothing ear (1) sono le prime cuffie del brand fondato da Carl Pei

Le cuffie sono dotata anche di Active Noise Cancellation per sopprimere i rumori ambientali e garantire una immersività eccezionale. A tutto questo bisogna anche aggiungere il desgin unico, caratterizzato da materiali trasparenti sia per le cuffie che per il case.

La tecnologia che spinge le cuffie è il Bluetooth 5.2 per garantire sempre la massima stabilità di connessione. Inoltre, la batteria è in grado di garantire fino a 5,7 ore di riproduzione che diventano 34 con la ricarica garantita dal case. Grazie alla ricarica rapida inoltre è possibile ottenere 8 ore di riproduzione con solo 10 minuti di ricarica.

Le cuffie arriveranno ufficialmente sul mercato a partire dal prossimo 17 agosto e il prezzo di lancio è fissato a 99 euro. Carl Pei, CEO e Co-fondatore dell’azienda ha commentato: “Nothing ear (1) è una ventata di aria fresca in un mercato disordinato e indifferente. Le cuffie uniscono tecnologia avanzata, ingegneria precisa e design innovativo ad un prezzo incredibile“.