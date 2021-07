covid-19-come-realizzare-un-disinfettante-fatto-in-casa

Ecco come realizzare un igienizzante e disinfettante fatto in casa efficace contro il Covid-19 e altri virus. Si tratta di una soluzione ecologica e sicura da utilizzare in sostituzione ai prodotti già in commercio che contengono alcol e cloro, sostanze il cui impiego prolungato potrebbe mettere a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari. Scopriamo tutti i gli ingredienti per realizzare un detergente per superfici anti Covid-19 homemade.

Ingredienti per realizzare uno spray disinfettante per superfici anti Covid-19

Realizzare uno spray disinfettante e igienizzante per superfici anti Covid-19 non solo è facile, ma anche veloce. Bastano solo due ingredienti da combinare nelle proporzioni corrette e il gioco è fatto.

Dovrete quindi procurarvi dell’acqua ossigenata e dei limoni dai quali estrarne il succo così da realizzare il vostro detergente anti Covid-19. In pratica prendete 250 ml di acqua ossigenata e versatela in un dosatore spray. Poi spremete il succo di un limone fino a raggiungere i 30 ml pari a circa 3 cucchiai. Poi unitelo all’acqua ossigenata, che deve essere a 10 volumi, quella per medicazioni tanto per intenderci. Se non avete voglia di spremere il limone, va bene anche quello che si compra già bello che pronto al supermercato.

In questo modo avete realizzato un detergente igienizzante e disinfettante anti Covid-19. Ovviamente non siamo stati noi a inventarlo e nemmeno Focus che ha pubblicato l’articolo di questa scoperta.

A individuare la formula amica dell’ambiente anti Covid-19 è stato l’Istituto Giulio Natta del Cnr di Milano in collaborazione con l’Ospedale Sacco di Milano. La scoperta ha dell’incredibile e i risultati altrettanto. Infatti, i test hanno rivelato che questa soluzione è capace di eliminare fino al 99,9% della carica virale dalle superfici.

Ecco quanto ha dichiarato in merito Matteo Guidotti, coordinatore dello studio per realizzare il detergente anti Covid-19: “Il perossido di idrogeno acquoso al 3%, che tutti conosciamo come acqua ossigenata tra i prodotti da banco in farmacia, presenta molti meno problemi in termini di produzione di sostanze pericolose indesiderate, e un eventuale eccesso di acqua ossigenata si degrada rapidamente in acqua e ossigeno gassoso senza generare inquinanti ambientali di rilievo“.

Se a Milano si è scoperto il detergente spray, nel mondo si sta realizzando un vaccino anti Covid-19 spray efficace ed economico, come questo igienizzante che potrebbe essere una soluzione in aiuto ai Paesi più poveri.