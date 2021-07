TIM non ha limiti per la stagione estiva. Il provider italiano vuole tornare ad essere grande protagonista della telefonia mobile, anche grazie ad una serie di tariffe low cost con soglie di consumo molto ampie. L’obiettivo principale dell’operatore è garantire ai clienti delle alternative alla tariffa Flash 120 di Iliad.

TIM, le due tariffe low cost di Luglio contro Iliad

Le proposte messe in campo da TIM sono due. In primo luogo, gli utenti che intendono sottoscrivere un nuovo piano possono assicurare la promozione Gold Pro. I clienti in questo caso avranno chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione in rete con le linee 4G. Il prezzo di rinnovo mensile è di 7,99 euro con pagamenti ogni trenta giorni.