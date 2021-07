Ci credereste mai che un social network possa, con un solo video di pochi minuti e un hashtag, dare la fortuna di un commerciante? La storia molto recente dice che non solo è possibile, ma si tratta di una realtà. Infatti stiamo assistendo a incredibili sold out per molti negozi fisici e virtuali che stanno già amando l’hashtag di TikTok “Me lo hai fatto comprare“. Un metodo pubblicitario che sta funzionando alla grande! Scopriamo insieme la tecnica dietro a questa strategia di marketing promossa dall’algoritmo di TikTok che è un vero portento. Ecco i dettagli.

TikTok: un hashtag che si sta rivelando un vero portento

Non solo piace a chi di commercio se ne intende e si affida alle piattaforme social per incrementare le sue vendite. Ma questo nuovo hashtag sta facendo breccia anche nel cuore degli utenti iscritti a TikTok.

“Me lo hai fatto comprare”, in lingua originale “#tiktokmademebuy“, sta diventando sempre più virale tra gli account TikTok di tutto il mondo. Sfruttato come mossa vincente per incrementare le vendite, oppure semplicemente come un modo per sfoggiare ciò che ci si può permettere, ha fatto davvero colpo.

Uno dei segreti per cui questo nuovo hashtag sta spopolando è il metodo che TikTok usa per promuovere i video. Questi, grazie ad un formidabile algoritmo, vengono raggruppati nella sezione “Per Te” dell’app, luogo virtuale dove gli utenti passano più tempo.

Lì vengono inseriti tutti i video che corrispondono agli interessi dell’utente. E, credetemi, TikTok difficilmente si sbaglia. Così, tra uno sketch e l’altro, ecco piazzati i video con l’hashtag “Me lo hai fatto comprare“. Da qui parte tutto perché, da un semplice contenuto mostrato a pochi, iniziando ad essere diffuso dall’app diventa virale.

Inoltre anche l’età degli iscritti fa molto. Rispetto a Instagram e a Facebook, gli utenti di TikTok sono giovanissimi e quindi particolarmente influenzabili da un messaggio subliminale che viene così facilmente diffuso.

A confermarlo sono proprio i titolari di eCommerce e negozi fisici che assistono piacevolmente all’esaurirsi in pochissimi giorni di tutti quei prodotti menzionati nei video con l’hashtag “tiktokmademebuy“.

Concludiamo ricordandovi la nuova iniziativa di TikTok che regala Spotify Premium gratis per 3 mesi. Un’opportunità da non lasciarsi scappare.