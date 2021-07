Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe bastato far parte di un social network per ricevere un omaggio così ricco! Si tratta dell’incredibile iniziativa di TikTok rivolta a tutti i suoi utenti iscritti. La piattaforma social sta infatti regalando 3 mesi di Spotify Premium gratis. Scopriamo insieme come ottenerli e così godere di questa fantastica promozione che riempirà le nostre vacanze di tanta bella musica.

TikTok è pazzo: regala 3 mesi di Spotify Premium gratis

Il caldo a volte fa impazzire e TikTok sembra averne preso molto. Da qualche giorno infatti, tutti gli utenti iscritti al social, possono riscattare ben 3 mesi di abbonamento a Spotify Premium gratis.

Come? Semplicemente recandosi nell’app alla sezione “Me” di TikTok. In alto a sinistra si trova un’icona colorata con il simbolo di due note musicali. Cliccandoci sopra si aprirà una pagina che permette di attivare 3 mesi di abbonamento a Spotify Premium completamente offerti da TikTok.

Ecco le indicazioni riportate in merito alla promozione disponibile: “L’offerta si applica solo al pacchetto di abbonamento Spotify Premium Individual. 9,99 euro al mese dopo il periodo di prova. Puoi annullare in qualsiasi momento. Aperto solo agli utenti che non hanno mai provato Spotify Premium e che hanno più di 18 anni. Questa offerta può essere utilizzata tra il 12 luglio 2021 e il 25 luglio 2021. Il codice scade il 25 luglio 2021“.

Come ottenere Spotify Premium gratis per 3 mesi

Vediamo ora come ottenere Spotify Premium 3 mesi gratis. Una volta raggiunta la pagina dedicata, come descritto sopra, scorrendo si incontra un codice. Sarà necessario copiarlo facendo tap sull’apposito comando. Successivamente, cliccando il bottone rosso “Gratis per 3 mesi“, si accederà all’area per attivare l’offerta.

TikTok infatti ha realizzato una sezione dedicata dove, selezionando “Inizia” si dovrà poi eseguire l’accesso a Spotify, inserire il codice sconto e così riscattare il diritto di godere gratuitamente per 3 mesi del servizio premium di streaming.

Per chi si fosse perso l’iniziativa di Fortnite che regalava Spotify Premium per 3 mesi, c’è ora TikTok. Un’ottima opportunità per chi vuole provare uno dei migliori servizi streaming on demand di musica disponibili nel web.