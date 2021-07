Vodafone ha deciso di proporsi come grande e vera alternativa a Iliad nella stagione estiva. Il provider inglese vuole attirare nuovo pubblico, anche grazie ad alcune ricaricabili low cost con un ricco pacchetto di contenuti. Nel mese di Luglio, i clienti potranno beneficiare, ad esempio, della Special 70 Giga.

Vodafone, la sfida a TIM e Iliad con la tariffa da 70 Giga

La promozione Special 70 Giga assicura al pubblico un ticket con 70 Giga per la navigazione internet, telefonate senza limiti e SMS infiniti verso tutti. Il prezzo previsto è di 7,99 euro con pagamento con cadenza a trenta giorni.

La scelta della Special 70 Giga assicura ai nuovi clienti una serie di importanti novità. Come previsto da un accordo con AGCOM, gli abbonati di Vodafone avranno un prezzo bloccato almeno per il primo semestre. Il gestore assicura quindi la totale assenza di rimodulazioni sui costi, almeno durante i primi sei mesi dopo l’attivazione della SIM.

Le condizioni della Special 70 Giga sono simili a quelle della altre ricaricabili dedicate ai nuovi clienti. Coloro che intendono attivare una nuova rete, dovranno aggiungere un costo extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. La spesa in queste si effettua in unico versamento.

Nei punti vendita del gestore sul territorio italiano gli utenti possono richiedere l’attivazione della promozione. Questa tariffa è disponibile solo ed esclusivamente per coloro che effettuano la portabilità da altro operatore. Ad oggi, quindi, la facoltà di attivare la Special 70 Giga di Vodafone è data solo ed esclusivamente agli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.