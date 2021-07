Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 14.7 al grande pubblico. Questo aggiornamento arriva quando i beta test di iOS 14 iniziano a concludersi prima del lancio di iOS 15 tra un paio di mesi. Ecco tutte le novitá in arrivo con iOS 14.7 che potrai scaricare giá da ora sul tuo iPhone.

A differenza di iOS 14.5 e persino di iOS 14.6, l’aggiornamento di oggi non porta un sacco di nuove funzionalità, anche se sono gli utenti sono in attesa di iOS 15 e di tutte le funzionalitá che esso porterá ai device Apple.

iOS 14.7: il download include queste nuove funzioni

Se hai intenzione di acquistare la batteria MagSafe per il tuo iPhone 12, devi eseguire l’aggiornamento a iOS 14.7 per utilizzare l’accessorio. Il pacco batteria MagSafe è stato a lungo atteso dagli utenti e darà un po’ di energia in più al tuo iPhone.

Mentre iOS 14.6 ha portato il supporto per Apple Card Family, è con iOS 14.7 che è stata aggiunta l’opzione per combinare i limiti di credito e condividere un account in comproprietà con un utente Apple Card esistente. Apple sta anche pianificando di lanciare una funzione Apple Pay per permetterti di acquistare il prodotto e poi pagarlo in un secondo momento.

Apple continua ad aggiornare l’HomePod con funzionalità aggiuntive. Sebbene iOS 14.7 non supporti ancora la riproduzione Lossless con gli altoparlanti intelligenti di Apple, l’azienda sta offrendo la possibilità di gestire più timer su HomePod all’interno dell’app Home.

Con iOS 14.5, Apple ha lanciato un’app Podcast ridisegnata. Con iOS 14.6, ad esempio, l’azienda ha rilasciato abbonamenti a canali e programmi individuali. Apple ha rilasciato gli abbonamenti per i canali e i singoli programmi sull’app Podcast con iOS 14.6 e con iOS 14.5 ha rilasciato un’app ridisegnata. Ora, iOS 14.7 porta un nuovo tweak. La libreria dei podcast ora consente agli utenti di scegliere di vedere tutti gli spettacoli o solo quelli seguiti.