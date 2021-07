Una nuova truffa in Bitcoin per un valore di oltre 50 mila euro sta minacciando gli utenti. Tutti gli utenti possono diventare delle potenziali vittime del phishing a causa di email che hanno come oggetto: “Il tuo pagamento è pronto“.

L’obiettivo delle email di phishing è proprio quello di ingannare i malcapitati utenti e spingerli a credere a quanto leggono nel messaggio. Il nuovo tentativo di truffa è basato sul seguente testo:

“Bitcoin Profit

Congratulations, (nome utente)

Sei uno dei pochi a ricevere un BONUS BITCOIN.

Devi confermare i tuoi dati di accesso per verificare il tuo account e quindi accedere al tuo bonus.

Il bonus scade: 08/07/2021

Valore: 57,705,01 €

Certificazione ufficiale Bitcoin: 67YT / IT

metodo di pagamento: Bank****245

In attesa di verifica credenziali utente 67YT /IT/ . .

Controlla il conto”

Le email di phishing coinvolgono sempre più i Bitcoin

Nella email di phishing su sfrutta la visibilità dei Bitcoin per ingannare gli utenti. Infatti, viene promesso un pagamento di oltre 50 mila euro semplicemente effettuando l’accesso ad una piattaforma online.

Purtroppo la piattaforma non è altro che una pagina creata appositamente per ottenere i dati personali degli utenti. All’accesso verranno richiesti tutti i dati sensibili tra cui il numero di conto corrente e carta di credito.

Grazie a queste informazioni, i truffatori potranno rubare i risparmi degli utenti e lasciarli completamente al verde. Il nostro consiglio è quello di cestinare immediatamente le email simili a queste ed evitare sempre di aprirle. Nel caso in cui non doveste essere sicuri, potete chiedere l’aiuto di un amico o un parente più esperto.