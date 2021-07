Apex Legends ha una nuova stagione in arrivo e questo significa anche una nuova leggenda. L’ultimo dei filmati di Apex Stories racconta la storia di Seer, un bambino con gli occhi maledetti e luminosi. Egli sará, chiaramente, la prossima leggenda che si unirà agli Apex Games.

Secondo il trailer, gli occhi di Seer sono molto più di semplici occhi: sono così speciali che possono ridurre i re a mendicanti e gli oceani a deserti, qualunque cosa significhi nel contesto di un gioco battle royale.

Apex Legends stagione 10 disponibile a partire dal 3 agosto

Sebbene non sia ancora del tutto chiaro quali saranno le sue abilità, la sua descrizione nell’anteprima della stagione sul sito Web di Apex Legends potrebbe offrire alcuni indizi: “Con i microdroni e l’occhio di un artista, Veggente individua opportunità che altre Leggende potrebbero perdere e le coglie nel modo più bello possibile”.

Qualunque siano i suoi poteri, sembra che avrà un sacco di stile e forse avrà anche alcune skin uniche a tema. Un altro cambiamento in arrivo in Apex Legends nella nuova stagione, che si chiama Emergence, è la nuova mitragliatrice leggera Rampage e l’arrivo della modalità classificata per le arene.

Questa stagione includerà anche alcuni importanti cambiamenti alla mappa di World’s Edge, ma dovremo aspettare fino all evento EA Play Live il 22 luglio per scoprire esattamente quali saranno questi cambiamenti, così come cos’altro avrà in serbo Emergence. La nuova stagione di Emergence di Apex Legends sarà disponibile a partire dal 3 agosto per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.