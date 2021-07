È sempre più vicina la data di uscita di You 3, i fan non vedono l’ora. Intanto Joe, il libraio stalker, si è lasciato sfuggire qualcosa. Anche Sera Gamble, la showrunner della serie TV Netflix, non si è risparmiata qualche scoop. Scopriamo insieme cosa sappiamo in merito al terzo capitolo di You e quando sarà disponibile sulla piattaforma di streaming più amata al mondo.

You: la terza stagione è confermata

Ebbene sì, per chi si fosse perso la notizia, la terza stagione di You è stata confermata. A rivelarlo una dichiarazione di Penn Badgley, attore che interpreta il protagonista Joe Goldberg. Una gaffe che ha lasciato tutti a bocca aperta, riaprendo le speranze per un seguito a questo titolo.

In pratica, durante un’intervista con Entertainment Tonight, all’attore, parlando del personaggio di Love, gli è scappata questa affermazione: “Lei non sembra il tipo che, sapete, posso dire che nella terza stagione…oh mio Dio!“. Ormai non avrebbe potuto più far nulla per recuperare. Svelato quindi il mistero: You 3 si farà.

Infatti sono seguite subito dopo le dichiarazioni di Sera Gamble che, a Hollywood Reporter, ha detto: “Sappiamo che direzione vorremmo prendere: una periferia dove la mentalità è molto più chiusa, un contesto in cui Joe si sentirà completamente un pesce fuor d’acqua“.

Si evince quindi che le idee erano chiare già da tempo. Poi, esattamente lo scorso 4 marzo, Gamble pubblica una foto che rivela chiaramente l’inizio dei lavori per le riprese della season 3 di You.

Quando uscirà la terza stagione di Joe Goldberg

Sono molte le domande che i fan di You si stanno facendo e ancora non hanno trovato risposta. Tra tutte, molte delle quali legate al finale della seconda stagione che ha lasciato irrisolti diversi misteri, c’è la più importante. Quando uscirà la terza stagione e potremo così rivedere all’opera Joe Goldberg?

Non ci sono notizie certe in merito alla prossima pubblicazione sul catalogo Netflix del capito 3 di questa serie TV. Tuttavia, sapendo che le riprese sono ormai terminate e il terzo libro della saga di Caroline Kepnes, “You Love Me”, dal quale saranno ispirati i nuovi episodi, pubblicato, è più che plausibile parlare di inizio 2022.

don’t worry we have eyes on joe at all times. happy S3 wrap 🧢 pic.twitter.com/IriRlToUc2 — YOU (@YouNetflix) April 24, 2021

Intanto diversi fan si stanno chiedendo se potremo mai aspettarci la quarta stagione di You! Sono tanti i dubbi, ma almeno ora abbiamo diverse certezze.